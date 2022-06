Lo mejor de Alan Mozo se verá en Chivas, pero ¿le alcanzará para ir al Tri?

De ídolo de Pumas pasará a iniciar de cero en Chivas, pero el reto emociona a Alan Mozo, sobre todo porque ahora tendrá más oportunidad de ir al ataque con el esquema que usará el Guadalajara.

Poco a poco la línea de cinco defensas va recuperando partidarios y todo indica que Ricardo Cadena será uno de ellos para la próxima temporada, por lo que la incorporación del exjugador de Universidad viene excelente para la propuesta que tendrá el equipo rojiblanco en la próxima temporada.

“Estoy muy feliz por la confianza que me han tenido, siento que encajo perfectamente. Yo creo que un carrilero debe de tener profundidad. De a poco me voy adaptando. Estoy seguro de que voy a marcar diferencia. Como lateral tenía que atacar y defender al mismo tiempo, como carrilero tendré más libertad, ahora habrá gente atrás que me podrá cubrir, eso va a ser algo importante”, analizó.

Arranca el 5to día de pretemporada para @Chivas en Barra de Navidad, Jalisco. Mañana viernes el equipo cierra su actividad en playa con un partido amistoso. @FOXSportsMX pic.twitter.com/olU9MpUv4m — Natalia León (@_NataliaLeon_) June 9, 2022

Mozo trabaja en la pretemporada con el equipo rojiblanco y ahí atendió a la prensa, incluso no se negó a la pregunta sobre los niveles de grandeza de Guadalajara y Universidad.

“Cada uno es grande a su manera. Pumas representa a la Máxima Casa de Estudios, eso es algo impresionante, algo de lo que nos debemos de sentir orgullosos, porque es una universidad conocida mundialmente. Chivas representa a México, juega con puros mexicanos, tiene una gran historia y un impacto impresionante a nivel internacional”, aseguró el futbolista de 25 años.

Se esperan más fichajes por parte del club tapatío, pero la gran bomba del mercado hasta ahora es Alan Mozo, quien incluso podría lucir aún más con el 'Rebaño' ahora que estará más suelto al ataque.