Lo inexplicable del futbol mexicano: preparar un partido, sin conocer al rival

El brasileño Tiago Volpi, guardameta del Toluca, afirmó este miércoles que para su equipo ha sido difícil preparar la serie de cuartos de final sin conocer al rival, que saldrá del vencedor del Tijuana-América en la repesca del Apertura 2024 del fútbol mexicano.



“Tenemos una sensación un poco rara, pero una de las cosas que el entrenador nos ha dicho es que tenemos que cuidar nuestro juego, ir por nuestras fortalezas para después de que sepamos a quién vamos a enfrentar, analizar más al rival y hacer estos últimos entrenamientos pensando en Tijuana o América”, explicó en una rueda de prensa.

Los Diablos Rojos de Volpi, dirigidos por el portugués Renato Paiva, terminaron en el segundo lugar de la fase regular del Apertura y junto al líder Cruz Azul son los únicos de los seis clasificados a los cuartos de final que esperan rivales, que saldrán del repechaje.



“Una vez que se defina (el duelo Tijuana-América), vamos a tener tres o cuatro días para enfocarnos en el rival. No hay una preferencia porque cualquier equipo que sea nos dará una serie muy dura”, añadió el arquero de 33 años.

¿Quién tiene la peor sequía en torneos cortos? Toluca es segundo lugar

El antiguo portero del Sao Paulo brasileño admitió que de nada servirá haber hecho un torneo de 35 puntos para ser segundos en la fase regular, sino lo coronan con el primer título de liga del Toluca en 14 años.

“No se habla de otra cosa dentro del club que no sea el título. No se habla de que hicimos un gran torneo, sí se menciona por supuesto, pero no nos servirá de nada si no logramos conquistar el campeonato”, sentenció el cancerbero del tercer equipo más ganador de México con 10 títulos, a cinco del América, primero.