Llegó el momento de cada torneo para Cruz Azul:"Cada partido es una final"

Al torneo le quedan 12 puntos por jugarse, Cruz Azul tiene 11 y está a seis del décimo lugar. O sea, el equipo está vivo matemáticamente aunque futbolísticamente parezca no tener argumentos para subir posiciones y merecer clasificar a la siguiente fase del campeonato.

Uriel Antuna, quizá el mejor jugador que tiene el equipo, aseguró que el equipo ‘celeste’ afrontará estos cuatro partidos al máximo de sus capacidades, a la espera de salvar el torneo y al menos avanzar al play-in, el nuevo sistema de reclasificación que instaló la Liga MX a partir de esta temporada.

“Cada partido en Cruz Azul es una final. Nos quedan cuatro partidos oficiales. Matemáticamente tenemos que ganar sí o sí y debemos estar enfocados en cada uno de los partidos. Sabemos de la importancia y no hay margen de error”, comentó el extremo mexicano, quien deja de lado su buen momento en lo personal, pues el club está en penúltimo lugar y al borde de la eliminación.

“Quiero seguir demostrando, pero en conjunto, no solo. Eso no ayuda para nada y ayudar a mi equipo. Anoté el partido pasado, pero no ganamos. No me da mérito. Al final el equipo perdió”, agregó el jugador de 26 años en conferencia de prensa de cara al duelo por la Jornada 14 ante León.