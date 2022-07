"Liga MX, la más competitiva de América" y donde Cruz Azul debe ser protagonista

Tan clara fue la falla contra Cruz Azul que hasta le quitaron la suspensión a Carlos Rotondi.

Aun así, Cristian Tabó no se toma personal los errores de los árbitros ni ve teorías de conspiraciones y solo se enfoca en que el equipo mejore en lo que le toca para volver a la senda del triunfo.

“Los árbitros son humanos y también se pueden equivocar. Molesta que se condicione un partido donde el primer tiempo estábamos jugando muy bien y 11 contra 11 el resultado hubiese sido otro. Tendrán que ver cómo hacer para corregir y equivocarse lo menos posible, tampoco me gusta hablar mucho del tema de los árbitros”, comentó el extremo uruguayo en conferencia de prensa.

¿Habría sido otro resultado si el VAR no hubiera advertido la roja sobre el delantero argentino? Lo cierto es que hasta antes de la roja el partido se encontraba 1-1 y al final, el resultado fue de 3-2.

Lo bueno para La Máquina fue que, Armando Archundia, presidente de la Comisión de Árbitros, retiró la suspensió sobre Rotondi al asegurar que el silbante Óscar Macías juzgó mal la acción.

Es decir, el refuerzo celeste estará disponible para el duelo ante Puebla, exequipo de Tabó y donde el conjunto ‘celeste’ buscará su segunda victoria del Apertura 2022, luego de dos derrotas consecutivas.

“Es difícil el día a día, pero sabemos que la situación se puede revertir, no te estoy hablando ni de una crisis porque apenas van tres jornadas y este torneo es muy largo, esto no es como empieza sino como termina y el tema de los resultados, yo creo que es la liga más competitiva de América y todos los partidos son difíciles, acá no hay partidos accesibles”, aseveró el jugador de 28 años.

Hace mucho que La Máquina no cree en fantasmas y no va a empezar a hacerlo por el arbitraje.