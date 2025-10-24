Redacción FOX Deportes
León y Pumas, 'batalla a muerte' por un lugar en el play-in
Así llegan ambos a equipos a la antepenúltima fecha del torneo
Solo un punto en cinco partidos consecutivos sin ganar... esa es la racha que comparten León y Pumas de cara a su partido por la Jornada 15 del Apertura 2025.
La buena noticia es que el que gane podrá mantener las esperanzas de cara a cierre del campeonato; la mala es que, si empatan, ambos seguirán en la franja de eliminación a falta de dos fechas, es decir, confirmarán su mal momento y por lo tanto, sus pocas posibilidades de regresar a la pelea por la clasificación. Ahora, el que resulte perdedor, podrá irse despidiendo de todo.
Así llegan ambos equipos para este duelo de alta presión en Guanajuato:
