Las lágrimas no pararon en Atlas con la despedida de Martín Nervo

Enrique Gómez

Día de lágrimas en Atlas. En los abrazos, en la conferencia y seguramente también en muchos hogares la melancolía se sintió a flor de piel, pues fue la despedida de Martín Nervo, por siempre leyenda rojinegra.

El defensa argentino se despidió públicamente del equipo al cual llegó para el Apertura 2019, pero antes de que se ‘rompiera’ en la conferencia de prensa y se ganara el reconocimiento de los periodistas, el emotivo abrazo del ‘Tincho’ con Camilo Vargas y Aldo Rocha (tres pilares que transformaron la historia del club con el bicampeonato del Apertura 2021 y Clausura 2022) conmovió a toda la nación rojinegra.

“Buenas tardes a todos, gracias por estar presentes”, fue todo lo que pudo decir Nervo con la voz entrecortada antes de tomarse la cara, empezar a llorar y provocar los aplausos de los asistentes.

“No esperaba salir de esta manera, pero lo acepto. Es muy lindo levantar trofeos, pero el éxito es otra cosa. Con las muestras de cariño que he recibido estos días, me di cuenta de que gané. Me voy feliz”, dijo uno de los líderes del vestidor del Atlas cuando pudo recuperar la compostura en la conferencia.

🦊 El abrazo de Martín Nervo con Camilo Vargas y Aldo Rocha.@AtlasFC #HI2TORICO pic.twitter.com/K67SJjT1Ww — quiero tv (@quierotv_gdl) June 14, 2025

Fue una decisión del club terminar (seis meses antes de la finalización del contrato) la etapa de Nervo en la institución y aunque la afición reclama que no haya habido una despedida en el Estadio Jalisco para decirle adiós como se merece a una leyenda viviente de la organización, en la conferencia de prensa recibió varios mensajes a través de videos de sus excompañeros en la consecución del bicampeonato.

El nuevo presidente del club, Aníbal Fajer, acompañó al defensa de 34 años y responsabilizó al Comité (del cual él mismo es parte) de la decisión de finalizar la etapa del mariscal argentino.

Aún no se sabe a dónde irá Nervo, pero muchos clubes argentinos están deseosos de tenerlo en sus filas.

Nervo levantó el campeonato del Clausura 2022 juntó a Aldo Rocha y fue uno de los jugadores más importantes en el esquema de Diego Cocca en el Apertura 2021, cuando el Atlas rompió una sequía de 70 años sin títulos. Desde entonces, el ‘Tincho’ ya era una leyenda viviente del equipo rojinegro.