¿La última petición de Paunovic? "Chivas necesita un abrazo y un perdón"

Como si fuera una última petición, el técnico de Chivas abogó para que la afición "perdone" y "abrace" al equipo justo ahora cuando más lo necesita, en el clásico tapatío ante Atlas.

En medio de la oleada de rumores que lo ponen en el banquillo del Almería de España (y los cuales no quiso desmentir), el serbio ofreció una conferencia de prensa que se fue poniendo emotiva, pues incluso hizo un paralelismo de la situación por la que pasa el equipo con una anécdota con su padre.

“Una vez llegué tarde a casa y mi padre tenía felicidad de verme, pero me quería matar: así se siente ahora. Nos hemos puesto en una situación difícil y sabemos que, cuando pisemos el Akron, la afición tiene el poder de pitarnos, abuchearnos y no estar con nosotros, pero como hizo mi padre, me dio un abrazo y me dio para adelante”, comentó el estratega respecto a las críticas que ha lanzado el público.

“Este equipo necesita un abrazo y un perdón por el que estamos trabajando y para no extenderme más: espero que el sábado este equipo esté mejor que nunca y genere un perdón en la cancha. Gracias a todos”, dijo el entrenador, quien de esta manera se levantó de su silla y se despidió prematuramente.

Durante este encuentro con los medios, el periodista de FOX Deportes José María Garrido le planteó al entrenador que guardar silencio acerca de los rumores que lo ponen fuera del equipo a partir de la próxima semana solo avivaría estos reportes, sin embargo el estratega mantuvo su postura, por lo que ya parece un hecho que el estratega solo dirigirá el clásico tapatío ante Atlas y se marchará de México.

Chivas atraviesa un momento muy difícil con jugadores suspendidos por indisciplina, una afición molesta y un técnico que parece estarse despidiendo ¿sacará fuerzas el ‘Rebaño’ para imponerse a su archirrival?