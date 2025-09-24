La lesión de Dagoberto Espinoza fue más grave de lo esperado

Redacción FOX Deportes

El Club América confirmó que el lateral derecho Dagoberto Espinoza sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda durante el partido contra Monterrey el pasado sábado.

El joven de 21 años, quien se había consolidado como titular en las últimas jornadas, se detuvo repentinamente al disputar el balón con Gerardo Arteaga, cayendo al suelo con evidentes muestras de dolor. Tras ser atendido en el campo, fue retirado en camilla y abandonó el estadio en muletas con una rodillera mecánica.

PARTE MÉDICO



El Club América informa que los exámenes médicos realizados a nuestro jugador Dagoberto Espinoza confirmaron una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.



El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. #SOMOSAMÉRICA pic.twitter.com/OyBFSCC1QS — Club América (@ClubAmerica) September 22, 2025

Los exámenes médicos realizados posteriormente confirmaron la gravedad de la lesión, estimando un tiempo de recuperación de entre seis y ocho meses, lo que implica que Espinoza se perderá lo que resta del torneo Apertura 2025 y parte del Clausura 2026.

Esta baja se suma a las ya existentes en el plantel, como las de Henry Martín y Jonathan dos Santos, lo que representa un desafío adicional para el cuerpo técnico encabezado por André Jardine. Se espera que Kevin Álvarez ocupe la posición vacante en la lateral derecha durante el periodo de recuperación de Espinoza.

El Club América expresó su apoyo al joven defensa y continuará monitoreando su proceso de rehabilitación para asegurar su pronta recuperación.