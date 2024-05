Julián Quiñones se despide del América; ya hay acuerdo con Al-Qadisiya

Sus palabras después de ganar el bicampeonato sonaban a despedida y con razón, Julián Quiñones cada vez está más cerca del futbol de Arabia Saudita, incluso el traspaso podría hacerse oficial en unas horas.

De hecho, en la prensa trasciende que el seleccionado mexicano empezó a despedirse de sus compañeros durante los festejos posteriores a la serie contra Cruz Azul, donde el conjunto azulcrema venció 2-1 en el marcador global a La Máquina, con todo y un gol del atacante en el partido de ida.

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, el club Al-Qadisiya (recién ascendido a la Saudi Pro-League) ha comprado al jugador nacido en Colombia hace 27 años por la nada despreciable cantidad de 15 millones de dólares. Pero no fue el dinero lo que convenció club azulcrema decidió, sino por la petición propia del futbolista, quien gozará de un contrato imposible de igualar en México.

“Creo que si me voy, me voy contento, porque cumplí con todas las expectativas, cumplí individualmente, en lo colectivo también cumplí y le dejo algo a esta institución. Estoy feliz por mis compañeros, por esta institución, se lo merece, ahorita está aún más en la historia, conseguimos la 15 y en lo individual me voy contento”, dijo el mismo domingo, durante los festejos en el Estadio Azteca.

Con la declaración anterior, se dejó claro que Julián ya tenía todo arreglado, pues aunque al principio de su discurso lo planteó como una posibilidad, al fnial perdió el matiz y dijo “me voy contento”.

O sea, es cuestión de tiempo para que se haga oficial el traspaso del seleccionado mexicano a la Liga de Arabia Saudita, una decisión que seguramente afectará al América y al Tri, que se pensará más el llamado de un naturalizado que ya ni juega en México y en lo que parece ser una liga inferior.