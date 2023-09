Julián Quiñones conoce muy bien a Chivas: "sé jugar estos partidos"

El colombiano Julián Quiñones, delantero del América, dijo que no le asusta la responsabilidad de ser goleador en su equipo y el clásico del sábado ante el Guadalajara será una oportunidad para demostrarlo.

"Me trajeron aquí para jugar este tipo de partidos. Sé lo que tengo que hacer, sé lo que espera la afición de mí. No me lleno de presión, ni me asusta; sé jugar estos partidos a pesar de que aquí se siente doble presión, pero estoy preparado para eso", afirmó Quiñones.

El atacante llegó al América para el presente torneo Apertura, luego de obtener dos títulos de liga con el Atlas. El nacido en Magüí Payán, Colombia, que está a punto de recibir su carta como naturalizado mexicano, dijo que el próximo sábado en el clásico nacional ante Chivas dentro de la jornada ocho del Apertura 2023, hará explotar a la afición de las Águilas.

"Yo sé cómo se juegan estos partidos y éste, al ser un clásico, tiene ese ingrediente que le gusta a la afición. Sueño con marcar todos los partidos, pero en este clásico quiero anotar, voy a trabajar para eso", señaló el goleador de las Águilas, quien lleva cuatro tantos en el certamen.

Quiñones trabajó la semana pasada con la selección mexicana a pesar de que aún no termina el trámite para naturalizarse mexicano, a pesar de ello, aceptó la invitación por encima de un posible llamado a la absoluta colombiana.

A pesar de su inminente llamado al equipo del seleccionador Jaime Lozano, el delantero no quiso adelantar expectativas sobre su buen entendimiento en el ataque nacional con Henry Martín, su compañero en el América, con el que aceptó disfruta hacer pareja al frente.

"Henry es un excelente jugador, hacemos grandes cosas juntos en el campo y es muy importante tenerlo de vuelta, nos hemos entendido de maravilla, hacemos una buena dupla y para este sábado no importa quién haga los goles, siempre que los hagamos para ganar".

Henry Martín está listo para volver al cuadro titular de las Águilas luego de una lesión que lo mantuvo fuera de actividad por poco más de un mes.