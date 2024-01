"Juan fue el que me pidió salir de Cruz Azul", aseguró Martín Anselmi

Si Juan Escobar pidió salir de Cruz Azul desde el miércoles, ¿por qué ese mismo día publicó un mensaje de unión con el equipo y positivismo de cara al Clausura 2024 de la Liga MX?

Y es que, luego de todos los reportes que se dispararon esta semana acerca de la fea discusión entre el jugador paraguayo el técnico Martín Anselmi, el estratega argentino aseguró que fue el mismo futbolista quien le solicitó salir debido a que no fue titular en el último partido de preparación ante Querétaro.

“Juan es el jugador perfecto para nuestro sistema pero él me manifestó su inconformidad por no ser titular en el último partido, después me manifestó su deseo de buscar un nuevo reto. Le dije que lo pensara, que hablara con su familia, pero debo respetarlo, no soy dueño de nadie”, dijo el entrenador en conferencia de prensa previa al duelo de la primera fecha del Clausura 2024 contra Pachuca.

O sea, ¿Escobar sí estaba considerado en en el sistema de La Máquina, pero un capricho por participar con el equipo suplente en un partido amistoso lo descontroló al punto de pedir su salida del equipo que capitaneó el torneo pasado? Suena difícil de creer, pero tras las palabras de Anselmi lo único claro es que el jugador no seguirá en La Máquina para este Clausura 2024 y el club le busca acomodo a marchas forzadas.

Otra declaración que sorprendió fue cuando Anselmi consideró que Escobar se terminaría retirando en Cruz Azul. O sea, el estratega lo considera un símbolo en el club y quizá la idea sea solamente cederlo a préstamo por un par de torneos, para que ambas partes tengan tiempo de extrañarse y valorarse.

“No sé si sea indisciplina, el jugador tiene derecho a enojarse, después nos acercamos y charlamos. Juan tiene 28 años, me imagino que se retirará en Cruz Azul, ojalá”, agregó al respecto el argentino.

Anselmi se presentará ante la afición en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde el equipo ‘celeste’ iniciará una nueva era, aunque ya sin su capitán.