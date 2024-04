Jonathan dos Santos le cierra la puerta a México: "debo darle todo al América"

Nadie lo sabía, pero la despedida de Jonathan dos Santos con la Selección Mexicana fue el 8 de septiembre de 2021.

Ese 1-1 contra Panamá fue el último partido como seleccionado de Jonathan dos Santos, quien este día confirmó su retiro del Tri, pues su deseo es dedicarle el resto de sus energías al América y mantener su buen nivel, ese que le valió una llamada del propio Jaime Lozano, entrenador de México que quería volver a llamar a ‘Jona’.

“Mi prioridad es el América de aquí hasta que me retire. Es cierto que la selección me ha dado muchísimo, pero en este momento de mi carrera, con tantos partidos, con 34 años, ya no soy un joven, siento que le debo dar todo al América por lo que me han demostrado el presidente y la directiva”, comunicó el mediocampista, quien en total participó en 59 partidos con el equipo ‘azteca’.

Jonathan debutó con México a los 19 años y aunque, al igual que la mayoría de sus compañeros de esa ‘generación dorada’ nunca alcanzó las expectativas, fue mundialista en Rusia 2018 y jugó 25 minutos. En total celebró cinco goles con México, el primero en 2019 y el último e julio de 2021 ante Nigeria.

“Decidí no ir a la Selección. Es cierto que tuve contacto con ‘Jimmy’, pero les hice ver que no era el momento. Aparte, hay una gran selección, siento que yo no tengo que hacer nada ahí. Estoy feliz con mi decisión”, aseguró Dos Santos, cuyo buen nivel en el América ha significado una resurrección en su trayectoria. Pero, aunque su carrera a nivel de clubes se reencendió, en la Selección llegó a su fin.

A Jona no le queda mucho combustible como jugador y quiere dedicarle sus últimas reservas al América.