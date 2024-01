Javier Abella, el siguiente en irse del Atlas que alguna vez fue campeón

Poco a poco se van yendo los jugadores que fueron bicampeones con el Atlas. Para el Clausura 2024, lo más seguro es que ya no esté Javier Abella, quien jugó cada partido del Apertura 2023 como titular.

El lateral derecho de 29 años jugará en los Bravos de Juárez el próximo torneo.

De acuerdo con la periodista Jaqueline Almodóvar, Abella ya se encuentra en la frontera de Chihuahua para firmar su contrato como nuevo jugador del conjunto juarense, por lo que muy pronto será oficial.

¡A LA FRONTERA! 🐴



¡A LA FRONTERA! 🐴

De acuerdo con algunos reportes, Javier Abella estaría saliendo de Atlas para convertirse en nuevo jugador de @fcjuarezoficial.

Abella, quien llegó a los ‘Zorros’ para el Clausura 2020, no tuvo unos buenos primeros torneos, pero poco a poco se fue afianzando, al punto que fue uno de los jugadores más importantes en el bicampeonato del Clausura 2022. Será una baja sensible para el equipo, sobre todo considerando que a la directiva no se le ven muchas ganas de traer refuerzos.

Los días de gloria del Atlas cada vez lucen más como un hecho aislado que sucedió en la temporada 2021/22, pues el equipo se sigue debilitando y los resultados en los últimos torneos lo dejan claro.