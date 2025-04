James Rodríguez se salvó de un castigo peor tras lanzar su zapato

Enrique Gómez

Desde que llegó James Rodríguez, León es otro equipo, pero ahora deberá recordar lo que es afrontar un partido sin el astro colombiano; la buena noticia para ‘La Fiera’ es que solo será un encuentro.

Después de que James vio dos tarjetas amarillas (ambas al 69’), primero por lanzar su zapato cerca del árbitro en medio de un berrinche y después por seguirle reclamando (en la derrota 2-0 contra Rayados), la Comisión Disciplinaria reveló el castigo contra el colombiano y lo cierto es que fue el mínimo.

Un partido de suspensión para el atacante de 33 años, producto de su doble amonestación en el duelo por la Jornada 17 (y última) de la fase regular del Clausura 2025; es decir, el jugador se perderá la ida por los cuartos de final contra Cruz Azul. Menos mal que el equipo ‘esmeralda’ clasificó en sexto lugar y que la eliminatoria es a dos encuentros, pues al menos el exjugador del Real Madrid podrá estar con su equipo una vez más.

suspendido un partido, se perderá el duelo de ida de 4tos de final ante Cruz Azul

Muchos consideraron el zapatazo de James como una humillación o agresión hacia el árbitro Adonai Escobedo, por lo que la suspensión mínima debería ser bien aceptada por el equipo de Guanajuato.

Aunque Rodríguez y León han venido a la baja desde que la FIFA excluyó al equipo del Mundial de Clubes por temas de multipropiedad, nada se compara a lo que fue el torneo pasado (cuando e colombiano aún no llegaba) y el conjunto de Eduardo Berizzo quedó eliminado en la fase regular tras no haber terminado ni dentro de los 10 primeros. Y ahora, por primera vez desde el 31 de enero ante Mazatlán, no estará disponible.

Con cinco derrotas en sus últimos siete partidos y sin James en el partido de ida, León enfrentará al sólido Cruz Azul en los cuartos de final, serie que iniciará hasta dentro de dos semanas.