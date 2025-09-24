James Rodríguez lo hizo todo y aun así, León no pudo contra Mazatlán

EFE

El colombiano James Rodríguez anotó y dio una asistencia y aun así, León no pudo mantener la ventaja contra el Mazatlán y terminó empatando 2-2.

El uruguayo Anderson Duarte marcó un doblete para darle el empate a la visita en esta Jornada 9 del Apertura 2025.

Al menos, la igualada subió al León del entrenador argentino Eduardo Berizzo al 10° lugar de la tabla, en el límite de los equipos que avanzarán a la repesca.

El Mazatlán del estratega uruguayo Robert Dante Siboldi es 14°, fuera de los cuadros que aspiran a ir a la fase final.

En el descuento de la primera parte, James Rodríguez engañó al portero Ricardo Gutiérrez, para convertir el 1-0 al ejecutar un penalti, al 45+2.

También en el agregado, James controló un rebote defensivo, se acomodó y puso un centro en el por el poste izquierdo de Gutiérrez que Díaz cabeceó para el 2-0.

Los leoneses se confiaron en la segunda mitad, lo cual le permitió a los mazatlecos igualar el marcador.

Al 61, José Esquivel le mandó un pase de cabeza a Duarte, quien con la testa logró el 2-1 al 61.

Sin respuesta del equipo de James, los de Siboldi concretaron el empate al 65, con un derechazo que no pudo detener el portero Oscar García, que significó el 2-2.