Iván Alonso calla a los detractores con su trabajo en Cruz Azul

El uruguayo Iván Alonso ha callado a sus críticos al firmar en menos de un mes del inicio de su gestión como director deportivo del Cruz Azul uno de los mejores mercados de fichajes de la institución del futbol mexicano.

Alonso fue anunciado el 13 de diciembre pasado en su cargo con los celestes, después de varias semanas de rumores y acusaciones de malos manejos cuando ocupó el mismo puesto en los Tuzos del Pachuca, de diciembre de 2021 a junio de 2022.

"Con Iván hubo situaciones que no van de acuerdo con el reglamento del club, eso tuvo que ver para que no siguiera. Hay cosas que nosotros no podemos tolerar, por eso terminamos el contrato", había asegurado el presidente del Pachuca, Armando Martínez, antes de que el Cruz Azul hiciera oficial su nombramiento.

A pesar del mal presagio que algunos pronosticaron de Alonso, el antiguo delantero ha demostrado ser un buen gestor al amarrar seis fichajes para los celestes previo al inicio del torneo Clausura 2024, el 12 de enero próximo.

Esto es algo inusual para el Cruz Azul, acostumbrado a tener al equipo completo después de las primeras jornadas de cada campeonato.

La primera decisión de Alonso fue nombrar al argentino Martín Anselmi como el entrenador de uno de los cuatro equipos con más afición de México.

Con Anselmi firmado, Alonso fichó al delantero uruguayo Gabriel Fernández, al guardameta colombiano Kevin Mier, al lateral argentino Gonzalo Piovi, al defensa uruguayo Camilo Cándido, al centrocampista argentino Lorenzo Faravelli y al portero mexicano Luis Jiménez.

Con ello, el Cruz Azul se confirma como el equipo que más ha movido el mercado de fichajes invernal del fútbol mexicano que terminará el primero de febrero de 2024.