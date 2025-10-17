Héctor Moreno anunció su despedida de las canchas

Redacción FOX Deportes

Héctor Moreno anunció su retiro como futbolista profesional mediante un comunicado difundido en redes sociales. “Hoy me despido de la cancha como futbolista profesional. Con el corazón lleno de emociones, anuncio mi retiro después de más de veinte años entregado al deporte que marcó mi vida”, comenzó su mensaje.

Otro fragmento señalaba: “El futbol me regaló momentos que jamás olvidaré: vestir la camiseta de México, disputar Mundiales, conocer nuevas ciudades, defender grandes equipos y, sobre todo, compartir vestidores y amistades que permanecerán para siempre en mi memoria”.

La decisión cierra una carrera extensa: nacido el 17 de enero de 1988, Moreno se jubila con 37 años. Debutó profesionalmente a mediados de los años 2000 y dio forma a un recorrido por clubes de México, Holanda, España, Italia, Catar y regresó a México con Monterrey. Con la selección mexicana disputó 132 partidos y participó en cuatro Copas del Mundo (2010, 2014, 2018 y 2022).

Desde sus inicios en las fuerzas básicas de Pumas hasta su paso por el AZ Alkmaar, Espanyol, PSV, Roma, Real Sociedad y Al-Gharafa, Moreno dejó huella en cada equipo con liderazgo y regularidad.

Héctor Moreno: Ejemplo de liderazgo y fortaleza. Siempre un guerrero y un gran capitán.



¡Gracias por todos los momentos y por representar a nuestro México, crack! 🇲🇽❤️

En Europa levantó títulos de liga en Holanda y vivió momentos destacados en competiciones continentales. En Rayados cerró su trayectoria, siendo parte de un plantel que disputará el Mundial de Clubes.

Su retiro marca el final de una era para el futbol mexicano. Campeón mundial Sub-17 en 2005, referente de la defensa tricolor por más de una década y ejemplo de profesionalismo, Héctor Moreno se despide como uno de los centrales más consistentes de su generación. Su legado combina talento, disciplina y una carrera sin polémicas, respetada dentro y fuera de la cancha.