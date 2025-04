Hay un gran postor que quiere comprar y revolucionar a las Chivas

Héctor Cantú

Las Chivas del Guadalajara sumaron un nuevo fracaso luego de quedar fuera del torneo Clausura 2025 sin poder competir en la Liguilla.

De nueva cuenta los resultados y la falta de estructura deportiva han puesto a uno de los equipos mexicanos contra la lona, mientras su acérrimo rival, el América, compite por conseguir el cuarto título de manera consecutiva.

La situación pareciera insostenible para los aficionados que exigen un cambio de rumbo, tanto en lo deportivo como en lo administrativo. Y es allí donde aparece una nueva propuesta para comprar a las Chivas y meterlo a un nuevo proyecto financiero.

La cabeza de esta nueva apuesta es el empresario mexicano Simón Levy, un aficionado al Rebaño Sagrado desde la década de los noventa, quien vuelve a la carga para hacerse del equipo tapatío.

“No es la primera vez que intento comprar a las Chivas, pero ahora es una propuesta innovadora y atrevida. Soy aficionado al Guadalajara desde 1993-1994 desde la época de las Superchivas. Hoy las Chivas tienen una mala admnisitración. Soy aficionado del equipo, soy mexicano y gente financiera y vengo siguiendo de cerca lo que pasa a las Chivas”, detalló en entrevista para W Radio.

Desde la óptica de Levy, el equipo rojiblanco tiene dos problemas graves que resolver y que, al final, son la base de su proyecto que intenta empoderar el rendimiento deportivo de los jugadores.

“Las Chivas está enfermo de dos cosas. De un sistema deportivo y de un sistema financiero, que no es lo mismo que no tener dinero. Por eso propongo comprar a las Chivas con un fondo que no trae solo capital. Tenemos una idea clara e innovadora en la parte financiera”, agregó.

Simón Levy asegura que el gran problema de las Chivas es el bajo rendimiento de sus jugadores y las disparidades que hay en cuanto a los pagos. Por ello, propone que los jugadores tengan recompensas económicas de acuerdo a su rendimiento sobre el terreno de juego.

“Si un futbolista en una temporada mete 10 goles y tiene un rendimiento del 50 por ciento, no puede ganar lo mismo que tenga un mejor rendimiento sobre la cancha. Pero si ese jugador rinde al doble o triple, mi propuesta es que cada gol o buen pase, tenga un rendimiento y valor financiero que exponencie el valor del futbolista”, propone.

Esta no es la primera vez que Simón Levy hace un intento por comprar a Chivas y aunque sabe que Amaury Vergara no quiere venderlo, la propuesta es entrar con un fondo de inversión compuesto por capital chino y estadounidense para darle una nueva cara al equipo más mexicano de la Liga MX.

“Sé que Amaury no quiere vender a Guadalajara. Yo no busco sacar a Amaury, pero sí maximizar el valor del Guadalajara con una propuesta de generar rendimientos en función de los resultados deportivos”, sentenció.

Las Chivas quedaron ubicados en la posición 11 de la fase regular del torneo con solo cinco victorias obtenidas, justo la mitad de las que obtuvo su acérrimo rival, las Águilas del América.