Hay que verle el lado positivo a la marca de 999 derrotas del Atlas

De acuerdo con el último conteo, Atlas tiene 995 derrotas en Liga MX y Liguilla, pero cuatro más en lo que se refiere a juegos por el no descenso, que también se consideran partidos oficiales en Primera División. O sea, el duelo perdido número mil podría llegar ante Chivas, aunque con sus asteriscos.

Pero nadie dijo que los ‘Zorros’ deben perder ante Guadalajara en el play-in del Apertura 2024. Después de todo, en el clásico tapatío de la fase regular, fue el conjunti rojinegro que ganó por marcador de 3-2.

Previo al primer duelo de postemporada de este torneo, el capitán Aldo Rocha quiso darle un giro a la estadística, pues él prefiere entender que si el equipo rojinegro ha perdido tantos partidos también es porque es uno de los tres clubes con más juegos disputados en Primera División. Además, también hay que hablar de la cuota de triunfos (900 contando Liga y Liguilla), misma que podría aumentar el jueves en el AKRON.

“¿Y de las victorias sabemos si tenemos un número o no? Digo, es relativo, ¿no? Porque si bien no hay una estadística confirmada, también hay que ver las cosas positivas. Pero no nos enfocamos en eso. Ese número habla de un equipo de tradición que se ha mantenido, que es de su gente, al final yo creo que eso es lo más importante”, dijo el mediocampista de 32 años en conferencia de prensa de cara al clásico.

“Estamos enfocados en hacer un play-in muy bueno, queremos pasar esta llave que sabemos lo que representa para la ciudad, para nuestra gente y queremos darles alegría; para eso trabajamos”, agregó Rocha, líder en el bicampeonato del Apertura 2021 y Clausura 2022 que transformó la historia del club.

Atlas se quedó con el último lugar que da acceso al play-in (10° puesto), aunque su única victoria en los últimos siete partidos fue justamente aquella de principios de octubre en casa de Chivas.