Gustavo del Prete ya habla como si fuera jugador de Pumas

"Decidí tomar la opción de jugar en Pumas, es importante que el técnico me quiera", dijo

Ya Gustavo del Prete habla como si fuera inminente su llegada a Pumas.

El delantero de 25 años compartió por qué aceptó la propuesta de jugar en la Liga MX y de lo importante que era para él despedirse de Estudiantes en el clásico platense ante Gimnasia.

“Estoy tranquilo, esperando que se solucionen los últimos detalles de la transferencia. Me llamó, hablamos ayer y eso fue importante para tomar la decisión. Para mí es muy lindo que el técnico me quiera. Es un club muy como Estudiantes, donde el esfuerzo no se negocia y es muy ‘familiero’”, comentó el atacante para Cielo Sports.

“Esta posibilidad que vino ahora, creo que era una buena plata para el club y por eso también decidí tomarla. Cuando me llamaron los dirigentes de Pumas les dije que el clásico platense era un partido importante y que lo quería jugar porque me siento muy identificado con el club y la gente”, agregó.

Del Prete, autor de tres goles en 2022 y nueve en 2021, tiene un valor de 3.8 millones de euros de acuerdo con Transfermarkt y Universidad decidió hacer el esfuerzo de ficharlo para que haga dupla con Juan Ignacio Dinenno, jugador que también vino de Sudamérica hace unos torneos y fue todo un éxito.

Pumas está a punto de cerrar dos refuerzos más: Adrián Aldrete y el atacante argentino.