Ganar, la promesa del América pese a no estar a su mejor nivel

El brasileño André Jardine, entrenador del América, prometió que, a pesar de no estar en su mejor nivel, su equipo eliminará al Real Estelí de Nicaragua para superar la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

"No estamos en nuestro mejor nivel, pero no nos preocupa, tenemos jugadores con mucho poder ofensivo para remontar. No perdemos tiempo pensando en la presión. La obligación del América es ganar todo y estar en la élite", dijo el técnico en conferencia de prensa.

Las Águilas perdieron 2-1 en su visita al Real Estelí el martes de la semana pasada en el juego de ida de la primera ronda de la competencia regional.

Este miércoles los mexicanos jugarán la vuelta ante el equipo nicaragüense con la obligación, subrayó Jardine, de mejorar en la contundencia.

"A veces la pelota se niega a entrar, nos sucedió en la ida, pero el secreto para mejorar está en el trabajo y nosotros tenemos delanteros con una mentalidad fuerte. Mañana vamos a salir a proponer y atacar. Buscaremos nuestra mejor versión, vamos por la remontada con todo lo que tenemos", reiteró.

El técnico, que ya guió al título de la liga local a su equipo, mencionó que es un sueño ser campeón de la CONCACAF.

El América es el máximo ganador de la Liga de Campeones de la CONCACAF con siete títulos. Su más reciente triunfo en la competencia fue en el 2016.