Fracaso consumado: Fernando Gago quedó fuera del Necaxa

Redacción FOX Deportes

Fernando Gago fue destituido este sábado como director técnico del Necaxa tras un torneo irregular en el que el equipo quedó fuera del Play-In.

La decisión fue anunciada por la directiva después de una evaluación de resultados que no cumplieron las expectativas planteadas al inicio del certamen.

El conjunto de Aguascalientes cerró su participación con 17 puntos, producto de 4 victorias, 5 empates y 8 derrotas, ubicándose en el puesto 13 de la tabla general.

Bajo la gestión del estratega argentino, el equipo anotó 17 goles y recibió 28, además de evidenciar debilidades defensivas que pesaron durante el torneo.

La salida de Gago se produce apenas unos días después de que el propio técnico declarara que sentía respaldo de la directiva y proyectaba continuidad. Sin embargo, la falta de resultados y la distancia con los puestos de clasificación precipitaron su despido.

Ahora, la dirigencia necaxista deberá definir al nuevo entrenador que tomará las riendas del equipo de cara al próximo torneo, con la intención de recomponer el rumbo y devolverle competitividad a un plantel que no logró consolidar el proyecto deportivo.