Fernando Gago y su sentencia en Chivas: habrá mano dura

Ha comenzado una nueva era en la dirección técnica de las Chivas con la llegada del nuevo ‘Pastor’, Fernando Gago, quien ocupará el lugar que dejó vacante Veljko Paunovic.

Durante su presentación, el exjugador del Real Madrid se mostró emocionado por el nuevo reto asumido e ilusionado con poder regresar a las Chivas a los primeros puestos del futbol mexicano, un sitio donde debería competir siempre.

“Es un desafío que me interesa mucho por lo que genera el club. Me gustó la idea de tener un club con valores con sentido de pertenencia, con las cosas claras de lo que pretende no solo futbolísticamente, sino de la vida misma. Y eso fue importante en el proceso de la toma de decisión de venir”, detalló en conferencia de prensa.

En el mismo espacio, Gago adelantó el discurso que muchos esperaban escuchar. Mano dura con los futbolistas para tenerlos en buena forma física y futbolística y poca o nula tolerancia para las indisciplinas.

“Tengo una forma de conducir clara. Hay aspectos que vamos a bajar desde el primer día de entrenamiento, de cómo entrenar, de cómo cuidarse y de lo que es ser profesional dentro del fútbol. Los entrenamientos serán fuertes, quiero llevarlo y plasmarlo en el campo”, aseguró.

La llegada del nuevo 'Pastor'; así fue la presentación de Fernando Gago

La declaración toma mayor sentido luego de los escándalos extracancha en los que se involucraron algunos jugadores de Chivas en el torneo anterior y que les costó ser relegados del primer equipo.

Hasta el momento se desconocen los movimientos al interior de la plantilla que hará Fernando Gago.