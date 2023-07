"Estoy en el mejor momento de mi carrera", advierte Sergio Canales

El español Sergio Canales, exjugador del Betis, aseveró que a sus 32 años se siente más sagaz y preparado para mostrar su mejor versión en los Rayados del Monterrey del futbol mexicano.

"Estoy en el mejor momento de mi carrera. Me siento más inteligente, entiendo mejor el juego, estoy justo en el momento en el que puedo dar otro salto de calidad. La vida es tener experiencias y estoy seguro que Rayados será una de las más grandes de mi vida", subrayó el nacido en Santander en entrevista para la Liga MX.

Canales, quien estuvo un lustro en el Betis, equipo en el que ganó una Copa del Rey, firmó con los Rayados por las próximas tres temporadas; será su primera experiencia fuera de la liga española, en la que inició su carrera con el Racing de Santander en el 2008.

"Es un reto muy importante en mi carrera. Tengo gran ambición, muchas ganas, llevaba mucho tiempo buscando un cambio para jugar fuera de Europa y consideré que era el momento propicio junto a mi familia; llego con muchas ganas de conseguir grandes cosas", afirmó.

El campeón con la absoluta española en la pasada Liga de Naciones de UEFA reconoció que su ex compañero en el Betis, Andrés Guardado, y Héctor Moreno, actual jugador del Monterrey y ex de la Real Sociedad influyeron para que eligiera a los Rayados como su nuevo equipo.

"Andrés me habló muy bien, me dijo que hay jugadores de calidad. La liga mexicana no se ve tanto en España por el tema de los horarios, pero me habló muy bien. También Héctor Moreno me transmitió mucha ambición para ganar cosas".

Sergio Canales debutaría de inmediato con Rayados La Leagues Cup cuenta como torneo oficial y Monterrey estrenaría a su gran fichaje

Sergio Canales se comprometió a ayudar al Monterrey a aumentar el palmarés de cinco títulos de liga y cinco Ligas de Campeones de Concacaf.

"Vengo a ganar todos los títulos que me sea posible, disfrutar la experiencia y hacer disfrutar a la afición. Rayados es un club grande, hay un valor humano muy alto, cosa que me parece fundamental en cualquier trabajo. Es un equipo con mucha ambición", concluyó.

El centrocampista, quien fue presentado el miércoles pasado en el estadio de Rayados, ya entrena con su equipo que participa en la Leagues Cup 2023 que se desarrolla en Estados Unidos y en la que participan los equipos de la Major League Soccer (MLS) y del fútbol mexicano.