Esta vez no: América no es favorito en la final de la Liga MX

La amenaza del tercer título consecutivo tiene temblando a medio futbol mexicano, pero la realidad es que América no es favorito en esta gran final. El presente e incluso el pasado abandera a Rayados.

“Este país no se merece que América sea campeón tres veces seguidas”, se escucha decir a algunos de los 'antis' más dramáticos. Pero esto no se trata de merecimientos; si así fuera, los finalistas serían otros y no dos clubes que finalizaron por debajo de los cuatro primeros de la tabla en el Apertura 2024.

Será en la cancha donde se defina al monarca del futbol mexicano, pero si creen que los dos títulos consecutivos convierten al América en favorito automático están equivocados.

En realidad, hay buenas razones para creer que Monterrey es el más cercano el campeonato:

Último partido: América 2-1 Rayados, octubre 2024

Últimos cinco partidos: Dos triunfos por bando

Últimos 10 partidos oficiales: 6 triunfos para Rayados y tres para América

Última final disputada: Rayados campeón, Apertura 2019

Posición en el Apertura 2024: Rayados 5°; América 8°

Además, el club ‘emplumado’ ni siquiera podrá jugar el partido de ida en su natal Ciudad de México. El Estadio Azteca seguirá por un tiempo más bajo remodelación y el Estadio Ciudad de los Deportes, o mejor dicho, su inmueble vecino, tiene programado una corrida de toros. Por protocolo, no se pueden albergar ambos eventos al mismo tiempo, por lo que el las Águilas deberán emigrar a Puebla.

Eso sí, el club azulcrema tiene una tremenda referencia a su favor. Lleva tres partidos consecutivos sin perder ante Rayados en la Liga MX e incluso la última vez que visitó el ‘Gigante de Acero’ goleó 3-0.

Tras vencer a Tigres y a Cruz Azul en las pasados dos finales, América se mide contra el otro peso pesado de la Liga MX; el único equipo con el que rivaliza en valor de plantilla y contra el cual perdió una final por última vez.