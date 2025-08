¿Está retirado? Andrés Guardado confirma acercamientos con Cruz Azul

Enrique Gómez

Para no tener que volver a arrepentirse como sucedió hace unos meses, Andrés Guardado no quiso su revalidar su retiro públicamente, pero él ya se asume como un futbolista jubilado.

El ahora exjugador, que anunció el final de su carrera a finales del 2024, pero que se dejó convencer por el León para apegarse a su contrato original y jugar unos meses más junto a James Rodríguez, regresó a su estatus de jugador retirado una vez que terminó el torneo pasado, pero no quiso volver a depedirse, pues ya lo había hecho unos meses antes, además de que tenía una vela encendida.

“Sí, sí estoy retirado. Es un secreto a voces. No he anunciado nada oficial, pero tiene una razón, como saben, yo me retiré en noviembre oficialmente y regresé en enero, entonces no quiero que vuelva a pasar lo mismo. Por eso me di un tiempo para ver qué pasa, qué surge”, dijo el ‘Principito’ en entrevista con Raoul Ortiz, donde confirmó que tuvo una propuesta de Cruz Azul al término del Clausura 2025.

SE RETIRA EL PRINCIPITO 🇲🇽



Después de 20 años, Andrés Guardado decidió ponerle fin a su carrera. El tapatío lo confirmó en una entrevista, cerrando así una etapa histórica para el futbol mexicano. 👏#Guardado pic.twitter.com/t8A1nExVfZ — Imagen Deportes (@ImagenTVDeporte) August 6, 2025

“Se me acercó Cruz Azul cuando terminó el torneo y hablamos, entonces por cómo se dio todo, me di tiempo para elegir. No quise anunciar nada, pero al día de hoy te puedo confirmar que estoy retirado”, insistió el tapatío de 38 años, quien no dio más detalles de por qué rechazó la oferta de La Máquina.

Guardado, canterano del Atlas y aficionado a este club “de por vida”, pese a que no pude retirarse en la institución, admitió que le hubiera “encantado” cerrar su carrera en el equipo de sus amores e incluso, aunque suene “ardido”, está seguro de que ama más al equipo de lo que podría hacerlo Grupo Orlegi.

“Atlas nunca me buscó. Desgraciadamente no. Me hubiera encantado retirarme ahí, todo mundo lo sabe. Me considero más atlista que la gente que está dirigiendo al Atlas, porque soy un atlista de toda la vida y lo seguiré siendo por siempre; ellos llegaron hace unos años”, estableció el zurdo.

Entonces, oficialmente se da por terminada (una vez más) la legendaria carrera de Guardado, quien estuvo activo en Europa por más años que cualquier otro jugador mexicano (2007 a 2024) y que además es el futbolsiista con más partidos en la historia de la Selección Mexicana.