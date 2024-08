Por muchas razones, es un escándalo que el América haya perdido contra el Puebla en la Liga MX:

El club azulcrema era local esta noche en el Estadio Ciudad de los Deportes

América (98 millones de dólares) es, por mucho, la plantilla más valiosa de México

Con un valor 27 millones de euros según Transfermarkt, Puebla tiene la segunda peor plantilla

‘La Franja’ llegaba con dos derrotas consecutivas y cuatro partidos seguidos sin ganar

América fue campeón el torneo pasado; Puebla, último lugar con cinco puntos

Con todo eso, ‘La Franja’ venció 1-0 al campeón América y sumó su segundo triunfo en el Apertura 2024 gracias al solitario gol de Raúl Castillo, quien tras un bote en el área que desconcertó a toda la defensa, se lanzó con el pie en lo alto para tocar el balón con la punta del zapato y vencer al portero Luis Malagón.

Se confirma: las Águilas han bajado su nivel y son incapaces de hilar dos victorias seguidas. De hecho, a estas alturas del torneo (cinco jornadas completas), el equipo de André Jardine ya tiene más derrotas (tres) que victorias (dos), por lo que se mantiene por debajo de la media tabla.

Aún es temprano en el torneo, pero esa justificación empieza a ser un fastidio y cada vez es menos convincente, pues con una plantilla tan buena y rodada, el equipo ya debería responder. La excusa de que el torneo “va empezando” ya no es válida, pues hace meses que comenzó la temporada, incluso ya hubo una Leagues Cup de por medio y este club no llega a su nivel.

¿Será esta su realidad en el Apertura 2024?

Desde 2018 que el Puebla no le ganaba al América y desde el 2011 no lo hacía como visitante. De ese tamaño es el escándalo que se vivió esta noche en Ciudad de México. No se puede minimizar.