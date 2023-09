Es oficial: no hay alineación indebida y Chivas quedó exhibido

Por si no fuera suficientemente vergonzosa la derrota en casa ante Mazatlán, Chivas quedó exhibido por su intento de arrebatar en la mesa los puntos que claramente perdió en la cancha del Estadio AKRON.

La Comisión Disciplinaria se hizo responsable por haber habilitado a Joaquín Esquivel pese a tener cinco tarjetas amarillas acumuladas (con dos diferentes equipos), por lo que eximió al equipo sinaloense de la alineación indebida que reclamaba el Guadalajara, tras la derrota 3-1 en el duelo por la Jornada 11.

En resumen, la Federación Mexicana explicó que una “deficiencia” en el sistema no contabilizó las dos amonestaciones que Esquivel tuvo en su paso con Necaxa, por lo que notificó al club mazatleco que el defensa estaba apto para jugar o para estar en la banca, tal como lo tuvo el técnico Ismael Rescalvo.

La Comisión Disciplinaria hará que Esquivel pague la suspensión que debía (pues al acumular cinco tarjetas amarillas en una misma temporada es merecedor a ese castigo sin importar si es con dos equipos distintos) en el partido por la Jornada 10 ante Tigres el 30 de septiembre, pero no le dará la victoria al Guadalajara, misma que estuvo muy lejos de obtener con su desempeño en la cancha.

Aunque Mazatlán le dio un baile, Chivas quiere ganar en la mesa Guadalajara ya mandó un oficio por alinación indebida de Joaquín Esquivel

Así lo explicó la Comisión Disciplinaria:

de conformidad con el artículo 16 apartado 1 del Reglamento de Sanciones, los jugadores que acumulen las primeras 5 amonestaciones en un Torneo deberán cumplir con un partido de suspensión.

De conformidad con el artículo 78 del mismo ordenamiento, para que la sanción sea efectiva, la Comisión Disciplinaria deberá notificar oficialmente a los Clubes la sanción correspondiente a través del Reporte Oficial de Sanciones a efecto de que se cumplan en sus términos las sanciones impuestas.

En ese contexto, existió una deficiencia en el sistema (al no contabilizar las tarjetas mostradas en un mismo torneo, pero durante la participación del jugador con un club distinto) por lo que la Comisión Disciplinaria no contempló dichas tarjetas en la notificación del reporte de sanciones correspondiente al Club Mazatlán, de tal manera que NO SE CONFIGURA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE ALINEACIÓN INDEBIDA establecidos en el artículo 44 del Reglamento de Sanciones.

En esa tesitura, se informa que se harán los ajustes correspondientes a nuestros sistemas y la Comisión Disciplinaria notificará oficialmente la suspensión del jugador al Club Mazatlán, quien no podrá alinear en el siguiente encuentro.