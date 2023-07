Es oficial, Luis Chávez cambiará de equipo ya mismo

Es un hecho que Luis Chávez ya no seguirá en Pachuca, lo que aún no está claro es dónde jugará, pues mientras en la Liga MX ya pusieron los millones, del otro lado del mundo han surgido complicaciones bancarias.

El Clausura 2023 fue el último torneo del mediocampista en Pachuca, pues tras la Copa Oro ya no se presentará en el club hidalguense, el cual está ultimando detalles para su traspaso.

¿Irá a Rayados de Monterrey o se aventurará hacia el Dinamo de Moscú como es su deseo para de alguna manera cumplir con el sueño europeo? Alfredo Altieri no lo reveló, pero sí confirmó que solo unos detalles separan al mediocampista de lo que será el nuevo destino en su carrera.

“Está resolviendo su salida definitiva, no me gustaría dar precisiones porque todavía no está todo 100% firmado, pero es un hecho que no va a estar con nosotros. No quiero adelantar más detalles sobre eso”, comentó a Claro Sports el director deportivo de Pachuca, quien de esta manera confirma la salida del futbolista que militó en los ‘Tuzos’ de 2019 a 2023, aunque no fue hasta 2022 que realmente despegó.

Monterrey, a través de su presidente de su presidente José Antonio Noriega, confirmó que siguen esperando por Luis Chávez, quien tiene como prioridad ir a Europa (así sea a Moscú), pero cuyas posibilidades se van reduciendo a medida que surgen más y más inconvenientes en el alejado balompié ruso.