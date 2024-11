Es oficial, Andrés Guardado adelanta su retiro como jugador

"Me voy orgulloso. Si no calificamos, el domingo será mi último partido", dijo

Es oficial, Andrés Guardado ha adelantado su retiro como jugador de futbol. Este Apertura 2024 es su último torneo como profesional y como León está perfilado a quedar eliminado el domingo 10 de noviembre, ese podría ser el último día de una carrera que comenzó el 20 de agosto de 2005.

A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, el ‘Principito’ informó que su trayectoria e el futbol terminará con la participación de León en este torneo. Es decir, su retiro se adelantará poco más de seis meses, pues cabe recordar que cuando fichó con ‘La Fiera’ en enero, para regresar al futbol mexicano luego de casi 17 años en Europa, pactó hasta junio de 2025.

“Como saben, todavía estamos con una ligera esperanza de meternos al play-in. Pero si no es así, el domingo será mi último partido como profesional. Me voy muy orgulloso de todo lo que conseguí, de haber cumplido mi sueño, de haberlo sobrepasado. Muchas gracias a todos lo que me han apoyado en este camino”, dijo el mediocampista de 38 años, conmovido en la grama del Estadio León.

Es casi poético que el mismo equipo que le dio la oportunidad de debutar sea el que pueda sentenciar el retiro de Guardado, pues si Atlas llega a sumar al menos un punto contra Necaxa, esa “ligera esperanza” de la que habla Andrés se esfumará y entonces sí, el partido ante Rayados en Monterrey será su último.

“Espero que en los siguientes retos de mi vida me sigan apoyando. Seguramente seguiré ligado al futbol de alguno otra manera. Gracias futbol, hasta luego”, fueron las últimas palabras de Andrés en su live.

Desde hace varias semanas, se rumoraba que Guardado adelantaría su retiro, luego de solo dos torneos en la Liga MX, pero es ahora que esta decisión se ha hecho oficial. Andrés no se irá del futbol a la sombra o como un jugador de banca, pues en este Apertura 2024 que marcará su despedida, ha jugado 12 de 16 partidos, ha sido titular en ocho de ellos, en cuatro ocasiones jugó los 90 minutos y hasta hizo un golazo de tiro libre.

Guardado, el jugador con más partidos en la Selección Mexicana, pone fin a una carrera legendaria.