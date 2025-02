Error total en la expulsión de Piero Quispe; la Comisión de Árbitros lo admite

El árbitro Fernando Hernández estaba tan seguro de su decisión que quizá predispuso al VAR, pero todos incurrieron en un grave error que terminó arruinando el clásico capitalino para Pumas.

La Comisión de Árbitros admitió que el silbante se equivocó, así como los encargados del videoarbitraje, que ni siquiera llamaron al colegiado a revisar la expulsión a Piero Quispe, misma que fue totalmente desproporcionada, pues su falta sobre Erick Sánchez debió ser castigada con amonestación.

En un video donde reconocieron el error arbitral y revelaron los audios a la hora de revisar la acción, es muy claro que el árbitro Hernández no tenía ninguna intención de cambiar su decisión, pues estaba convencido de que era expulsión. Se equivocó él y también el equipo del VAR, pues pese a todas las repeticiones juzgaron mal la jugada y Universidad se quedó con uno menos desde el primer tiempo en el duelo en casa ante el América.

“Los árbitros de cancha no logran observar con claridad y detenimiento los detalles de la acción y consideran esa acción como una patada con fuerza excesiva y deciden expulsar al jugador número 27 de UNAM. A partir de ese momento, los árbitros de VAR inician la revisión de la infracción”, explicó la Comisión de Árbitros, que también aclaró que el reglamento no se aplicó correctamente.

Audios del #VARLigaMX I Jornada 8 @PumasMX vs. @ClubAmerica



Los árbitros VAR debieron llamar a revisión de jugada al árbitro central tras la expulsión del jugador número 27 de #Pumas.



Aquí te mostramos los audios y videos de esta acción, con la explicación reglamentaria… pic.twitter.com/GS3sHF0mIC — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) February 25, 2025

“A pesar de utilizar distintos ángulos y velocidades variadas, no se determina adecuadamente la intensidad real de la falta. Asimismo, se utilizan consideraciones técnicas incorrectas”, explicó el organismo. “Debió ser amonestado. Con los elementos reglamentarios, se concluye que se cometió un error técnico al no invitar al árbitro a una revisión en cancha por una posible no tarjeta roja”.

Después de esta aclaración, se presentaron los audios del VAR, donde se escucha que el árbitro Fernando Guerrero le dice a uno de los jugadores de Pumas: “sé perfectamente lo que vi”, para después, confirmar que siempre tuvo razón en su decisión. “Ya está checado, es roja, ¡vámonos!”.

Nada le devolverá los puntos a Pumas, que seguramente pensará que su suerte contra América (derrota 2-0) pudo ser diferente con 11 jugadores; aunque lo cierto es que el rival lo superó de principio fin y hasta dio la impresión de que las Águilas nunca quisieron esforzarse para buscar la goleada.