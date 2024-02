Erik Lira habló de un tema tabú: el 7-0 del América sobre Cruz Azul

Lejos de la final perdida por remontada ante el América, la mayor humillación en la historia del Cruz Azul fue la que sucedió en agosto de 2022, cuando La Máquina perdió 7-0, pero ¿cómo sucedió?

Hasta la fecha muchos se preguntan qué fue lo que pasó o cómo fue que La Máquina permitió semejante tragedia deportiva. Bueno, Erik Lira rompió el silencio por lo ocurrido hace año y medio, admitió que el equipo ‘cementero’ llegaba distanciado de su entrenador Diego Aguirre, con dudas por su momento en comparación con el del América y que al final de nada sirvió desobedecer al técnico.

“Veníamos de una seguidilla de partidos en donde veníamos mal y la relación del equipo con el cuerpo técnico no venía siendo buena. Llegamos con dudas al partido, América estaba volando”, contó el mediocampista de 23 años en entrevista para el canal del exportero Yosgart Gutiérrez.

Olviden lo de 2013, este 7-0 es la peor humillación en la historia de Cruz Azul América acaba de propinarle a La Máquina la peor paliza en toda su historia

Sobre la relación con el entrenador uruguayo con el que Cruz Azul ganó la novena en 2021:

“Para mí, su error (de Aguirre) fue decirnos que metiéramos un gol y nos metíamos al juego, hizo cambios ofensivos con uno menos, metió dos nueves, estaba muy raro todo. Entre nosotros nos juntamos y dijimos 'no, nos meten más goles'. Lo hicimos por nosotros mismos y desafortunadamente cayeron el cuarto, quinto, sexto y séptimo; termina el juego y estaba desecho”, lamentó.

Al interior del vestidor se vivió un sepulcro, incluso hubo quienes ya no querían volver a La Máquina.

“Compañeros extranjeros decían que iban a tomar un vuelo y ya no regresar…fue algo extraordinario, que no fácilmente pasa tampoco; se habló fuerte dentro del vestidor, sabíamos que esto no podría nuevamente a pasar, siendo un parteaguas hasta el día de hoy”, agregó el exjugador de Pumas.

El próximo clásico joven es este sábado 24 de febrero, pero a diferencia de lo que sucedió en el verano de 2022, el equipo ‘celeste’ llega con la moral a tope, mientras América parece ir en un bajón.