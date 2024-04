Envidiable la confianza de Miguel Herrera: "tengo contrato hasta 2026"

Cualquier otro club hubiera despedido a Miguel Herrera desde hace mucho tiempo, pero en Tijuana siguen teniendo fe ciega en el entrenador, más ahora que el equipo hiló su segunda victoria, llegó a dos triunfos en el certamen y hasta podría evitar ser ultimo de la tabla de cocientes.

Entonces, lejos de pensar en el despido, el ‘Piojo’ ya piensa en el plantel que tendrá para el Apertura 2024, pues, como él dejó en claro, su idea es cumplir su contrato y quedarse hasta 2026.

“No necesito que me digan si sigo o no, tengo contrato hasta el 2026 y estamos platicando ya y planeando lo que sigue. Primero tengo que pensar quién se va a ir, muchas cosas que tenemos que aterrizar, desafortunadamente para el proyecto que tenemos quedamos fuera, pero tendremos tiempo”, comentó Herrera, luego de la victoria 3-1 frente al sotanero Puebla.

Y hablando de sótanos, el equipo fronterizo escaló del penúltimo al 15° lugar con su victoria en esta Jornada 16, sin embargo, hace tiempo que está eliminado, por lo que en este torneo hiló su séptimo torneo sin avanzar a la Liguilla a pesar de las bondades del repechaje, sin embargo, aún tiene algo porque pelear en la última fecha y es evitar ser último del cociente y pagar 80 millones de pesos.

“Ha sido un torneo de altibajos, como dije muchas veces, el equipo juega bien, hay cosas buenas por lapsos, pero con errores puntuales que no nos dejaron despegar. Yo no festeje, la verdad es que después de tanta mala circunstancia, había que regalarles un triunfo. Está en nuestras manos no pagar la última multa”, agregó el técnico, quien dirige a ‘Xolos’ desde el Clausura 2023.

‘Xolos’ necesita ganar, que Juárez y que Mazatlán pierda para ascender al antepenúltimo lugar de la porcentual y ‘solo’ desembolsar 33 millones de pesos, o sea 1.9 millones de dólares.