Enner Valencia se reestrenó y Pachuca detuvo su caída libre

El ecuatoriano Enner Valencia anotó su primer gol en su regreso al fútbol mexicano, en la victoria de los 'Tuzos' del Pachuca por 2-1 sobre el Atlético San Luis en la continuación de la undécima jornada del torneo Apertura 2025.

El uruguayo Juan Manuel Sanabria anotó en propia meta, lo que elevó el marcador para los Tuzos del entrenador Jaime Lozano, que volvieron a ganar luego de 6 partidos y llegaron a 17 puntos, para tomar aire y establecerse en el séptimo lugar, en la zona de repesca.

🔟 | ¡Enner Valencia marcó así su 19º gol con Pachuca!#PachucaSanLuis pic.twitter.com/MBkbBva5go — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) September 28, 2025

Sebastián Pérez Bouquet convirtió por el San Luis, duodécimo con 10 unidades, fuera de los 10 mejores puestos que, tras la fase regular, continuarán en la lucha por el título.

El San Luis abrió el marcador al minuto 14, cuando por la izquierda, Miguel García cruzó un servicio que en el área Pérez Bouquet cabeceó para el 0-1.

Tras ello, los Tuzos tomaron el control del partido, lo que provocó que el guardameta Andrés Sánchez le cometiera un penalti a Valencia, que el ecuatoriano convirtió en el 35. Es su primer gol en su tercera etapa en México.

⌚️ MF | 🌪️ PACHUCA 2-1 San Luis 🇦🇹



Fin del partido... ¡TRIUNFO DEL CLUB DE FUTBOL PACHUCA EN CASA!



#PachucaSanLuis | #JuntosSomosMásFuertes pic.twitter.com/qx2y95cywU — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) September 28, 2025

Cinco minutos después, la insistencia del Pachuca se transformó en un autogol de Sanabria, quien en el intento de despejar un balón, lo mandó a su propia puerta para el 2-1 final al 40'.

En la segunda parte, el San Luis trató de igualar el encuentro, pero fallas del brasileño Joao Pedro, al 54 y al 68, lo evitaron y firmaron la victoria del Pachuca.