Enfrentar tres veces al América no asusta a Chivas: "Somos protagonistas"

Hasta el último día Chivas se asumirá como protagonista en el futbol mexicano y nunca como víctima, mucho menos si el rival sea América.

Previo al primero de los tres clásicos nacionales casi consecutivos (por la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF), Alan Mozo destacó la grandeza del Guadalajara y su compromiso por avanzar en el torneo internacional y de vencer al archirrival en casa, en la Jornada 12 de la Liga MX.

“No sé en qué papel nos pongan, pero esto se juega en dos partidos. No somos víctimas de nadie, somos protagonistas y así lo vamos a demostrar”, comentó el lateral del ‘Rebaño’ en conferencia de prensa previa al duelo frente al América, equipo que no impresiona a un club de la talla del Guadalajara.

“Juego en Chivas, no sé cómo se vive en América y no me interesa; la presión aquí es todos los días, representamos a un equipo y una ideología de jugar con puro mexicano”, aseveró el exjugador de Pumas, quien por su formación y valores, siempre ha visto al club azulcrema como enemigo deportivo.

Así las fechas de los tres Clásicos Nacionales:

Ida Copa de Campeones:

· 6 de marzo

· Estadio AKRON

· 21:00 hora local, 22:00 tiempo del este

Vuelta Copa de Campeones:

· 13 de marzo

· Estadio Azteca

· 20:30 hora local; 21:30 tiempo del este

Jornada 12 Clausura 2024:

· 16 de marzo

· Estadio AKRON

· 21:00 hora local, 22:00 tiempo del este

Para cualquier equipo de la Liga MX podría parecer un reto extremo enfrentar tres veces en 10 días al equipo con más títulos y que además posee la plantilla más valiosa de México, pero en Guadalajara nunca se sentirán inferiores al América, sin importar en qué momento lleguen ambos.