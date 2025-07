En Argentina no pueden creer que Keylor Navas prefiera jugar en México

Enrique Gómez

En Argentina simplemente no pueden creer que Keylor Navas prefiera jugar en México, pero si así son las cosas, Newell’s Old Boys quiere varios millones de dólares por el veterano arquero costarricense.

Pumas ofreció 1 millón por el arquero de 38 años, pero el equipo de Rosario rechazó la oferta y de acuerdo con la prensa local, el equipo quiere al menos 3 millones para desprenderse el guardameta.

Hay que mencionar que no hay una cláusula de rescisión en el contrato de Navas con el equipo rojinegro, quizá porque en la institución no anticipaban que ningún club pujara tanto por el tico o bien, porque no se esperaban que Navas (tal vez el mejor portero que ha dado la zona de CONCACAF en toda la historia) buscara jugar en otra liga tras llegar a uno de los mejores clubes de Argentina.

La directiva de Newell’s tenía un acuerdo de buena voluntad con Navas para liberarlo en caso de algún tema personal, pero querer fichar por Pumas tras apenas seis meses (y 16 partidos) en la ‘Lepra’ no es lo que los dirigentes tenían pensado, por lo que ahora exigen que el club mexicano pague debidamente por su jugador.

Navas tiene contrato hasta diciembre de 2026 y aunque se cotiza 1 millón de euros de acuerdo con Transfermakt, Newell’s quiere al menos el triple de eso para dejar ir al guardameta, más allá de que supuestamente la relación entre el club y el jugador está rota, luego de que el tico alegara problemas estomacales de último momento justo antes del duelo ante Independiente de Rivadavia.

A Pumas le urge un portero, es cierto, pero, ¿se animará a pagar 3 millones por un jugador de 38 años?