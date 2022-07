En América hay mucha tranquilidad pese a cómo iniciaron el torneo

Tener solo un punto después de dos jornadas no es para nada lo que se esperaba del América, pero los jugadores están tranquilos, pues los resultados pudieron ser diferentes.

Las Águilas vienen de caer por remontada ante Rayados y de un 0-0 ante Atlas, donde ambos clubes pudieron ganar el partido, por lo que, por más presión que haya, también hay convicción.

“América es el equipo más grande. Si no hay exigencia aquí, me preocuparía. Yo no creo que sea para alarmarse. Ante Monterrey hicimos un gran partido y en 10 minutos nos sacaron el resultado”, analizó el lateral del club azulcrema de cara al partido por la Jornada 3 ante Toluca.

🦅 "AMÉRICA ES EL MÁS GRANDE Y AQUÍ SIEMPRE HAY EXIGENCIA"



Miguel Layún y Sebastián Cáceres piden confianza del proceso que está llevando América.



"TAMPOCO HAY QUE ASUSTARSE" 👊

En este evento también estuvo Sebastián Cáceres, quien aseguró que en las dos primeras fechas el equipo pudo conseguir mejores resultados y eso mantiene en calma al plantel.

“Perder deja un sabor amargo, pero quedan buenas sensaciones de que en ambos partidos pudimos conseguir más. Tampoco hay que asustarse porque no hemos hecho malos partidos”, aseguró el defensa central, quien espera mantener la portería en cero frente al potente ataque del equipo ‘escarlata’.

Dicen que hay confianza en América, pero curiosamente también la había a comienzos del torneo pasado con Santiago Solari, cuando el equipo también sacó una derrota y un empate en las primeras dos fechas.