Empate justo y gran batalla entre Rayados y Tigres

Hiram Marín

Rayados y Tigres dividieron fuerzas en un clásico regio intenso que cumplió con las expectativas y terminó 1-1 en el Gigante de Acero. Sergio Canales abrió el marcador al 45+8 desde el punto penal, luego de una falta de Jesús Angulo sobre Germán Berterame. Ángel Correa emparejó el duelo al 67' con un remate dentro del área tras un rebote defensivo.

El encuentro estuvo marcado por la tensión y los roces desde el arranque. Al minuto 32, Jorge Rodríguez dejó a Rayados con diez hombres tras una dura entrada que le costó la expulsión directa. Poco antes del descanso, Angulo vio la roja por la falta del penal, dejando a Tigres también con uno menos y desatando reclamos en ambos banquillos.

En la segunda mitad, el duelo subió de temperatura con empujones, conatos de bronca y varios amonestados que reflejaron el orgullo regio en su máxima expresión. Ambos equipos tuvieron oportunidades para llevarse la victoria, pero las atajadas de Andrada y Guzmán mantuvieron el equilibrio hasta el silbatazo final.

Con este empate, Tigres llegó a 32 puntos y se mantiene en la tercera posición, asegurando su pase directo a la liguilla. Rayados alcanzó 30 unidades y conserva el quinto lugar, también clasificado pero con la obligación de cerrar fuerte si quiere escalar puestos. El clásico dejó chispas, goles y emociones al límite.