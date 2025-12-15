El Torneo Clausura premundialista ya tiene fechas definidas

EFE

El bicampeón Toluca, del argentino Antonio Mohamed, estrenará su título en el Clausura 2026 ante el Monterrey, en uno de los partidos más atractivos de la primera jornada del próximo mes de enero.

Los Diablos Rojos, que el pasado domingo consiguieron su segundo título consecutivo y duodécimo en la historia, debutarán en la primera jornada del torneo, el 10 de enero, ante el Monterrey, que aunque ya no cuenta con el español Sergio Ramos en sus filas, conserva como líder del equipo a Canales.

Para el Toluca, será el inicio del camino en el que buscará su decimotercer campeonato para convertirse en solitario en el segundo equipo con más títulos de la liga local, posición que ahora comparte con el Guadalajara.

El partido más esperado por la afición mexicana es el Clásico entre los dos equipos más populares del país: Chivas del Guadalajara, que dirige el argentino Gabriel Milito, y las Águilas del América, que entrena el brasileño André Jardine, que chocarán el 14 de febrero en la sexta jornada.

Las Águilas, el equipo con más títulos de liga, con 16, completará sus otros dos clásicos ante equipos de la Ciudad de México el 21 de marzo, contra Pumas en la duodécima fecha, y el 11 de abril, en la jornada 14 ante el Cruz Azul.

El Guadalajara tendrá el Clásico Tapatío contra el Atlas el 7 de marzo, dentro de la décima jornada.

Toluca es el nuevo bicampeón del futbol mexicano

En esa misma fecha se jugará otro de los clásicos que ha cobrado gran relevancia en el futbol mexicano por el poderío económico de sus plantillas, entre Tigres y Rayados de Monterrey, que son entrenados por el español Domenec Torrent.

El primer partido del Clausura 2026 lo disputarán Atlas y Puebla el próximo 9 de enero y la decimoséptima jornada, última de la fase regular, se jugará el último fin de semana de abril.

La Liguilla, que se jugará sin seleccionados mexicanos arrancará con los cuartos de final entre el 1 y 3 de mayo. La final está programada para el 24 de mayo, con lo que quedará el camino libre para la inauguración de la Copa del Mundo el 11 de junio en el Estadio Azteca.