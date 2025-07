El sueño se hizo realidad; Keylor Navas jugará en Pumas

Héctor Cantú

En un tris el sueño de los Pumas de tener a Keylor Navas en el arco cambió de ser imposible a convertirse en toda una realidad.

Luego de que el arquero tico fuera se negara a jugar como titular en el duelo entre Newell’s y Banfied, el club argentino anunció a través de sus redes sociales la salida del internacional arquero costarricense.

En el mensaje publicado y dirigido a los aficionados del club se asienta que Keylor Navas jugará en el futbol mexicano con los Pumas a pesar de que el cuadro universitario no ha hecho oficial su llegada.

“El Club Atlético Newell's Old Boys informa a sus socios, socias e hinchas que el futbolista Keylor Navas ya no forma parte del plantel profesional de fútbol y continuará su carrera en Pumas de México”, se lee.

La noticia comenzó a tomar forma este domingo, mientras Pumas enfrentaba a los Tuzos del Pachuca y Newell’s hacía lo propio con Banfield.

Las directivas de ambos equipos habrían llegado a un acuerdo económico para permitir la salida de Keylor, por lo que estará llegando en las próximas horas a México.

En el mismo mensaje el cuadro argentino hizo pública la cifra de la transacción que alcanzó los 2 millones de dólares.

"El acuerdo le representará el Club Atlético Newell's Old Boys una compensación económica por valor de u$s 1.900.000, más u$s 100.000 en variables a cargo de Pumas, llegando así a los u$s 2.000.000."

La intención del club universitario es hacer el protocolo lo más pronto posible, presentarlo y que esté disponible para el partido del próximo viernes ante Gallos Blancos de Querétaro.