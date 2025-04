El Querétaro está a punto de venderse, pero no hay prisa

Redacción FOX Deportes

El propio dueño del Querétaro, que también es el propietario del Tijuana, admitió que está cerca de vender a ‘Gallos Blancos’, pero también lo ha estado antes y el negocio termina por caerse, pues la idea es ceder al equipo a un grupo serio que garantice su estabilidad deportiva y financiera.

O sea, Jorgealberto Hank está en pláticas avanzadas para disolver su multipropiedad y desprenderse del conjunto queretano, pero tampoco tiene demasiada prisa para hacerlo.

“Estamos cerca, sí, pero hemos estado cerca en otras ocasiones, entonces hasta que no se generen las condiciones correctas de contratos y no haya compradores que puedan aportar no solo en lo económico sino en lo deportivo, no podría decir que es un hecho, lo demás es especulación”, comentó el directivo de Grupo Caliente, empresa que tiene como principal equipo a los ‘Xolos’ de Tijuana.

“Sí hay gente interesada, estamos platicando con ellos, pero de eso a que esté firmado todavía falta”, insistió Hank en un encuentro con periodistas en un evento realizado en la Ciudad de México.

¿El Querétaro ya tiene precio? 😱🐓💸



Jorgealberto Hank confirmó que existe interés por adquirir a los Gallos Blancos, pero aseguró que no dará un paso adelante hasta que exista un contrato que avale la venta su equipo, no lo dará por hecho 👀



📹 @OmarKuri8 pic.twitter.com/ZzIWj3ZUdA — Esto en Línea (@estoenlinea) April 23, 2025

En el futbol mexicano hay un compromiso para eliminar la multipropiedad desde hace años y de momento, los grupos que tienen dos clubes en la Primera División son Caliente (Tijuana y Querétaro), Orlegi (Atlas y Santos), TV Azteca (Mazatlán y Puebla) y Pachuca (‘Tuzos’ y León).

Aunque la práctica es común en México, este modelo tiene excluido a León del Mundial de Clubes, pues la FIFA estableció una regla (después de que la ‘Fiera’ clasifica, eso sí), que prohíbe que dos o más equipos pertenecientes al mismo dueño concursen en el certamen y como Pachuca también va a jugar, se decidió marginar al equipo ‘esmeralda’, que justo llevó su caso al TAS y espera una resolución.

“Esperemos le respeten su lugar a León. No se vale que cambien las reglas a la mitad o cuando alguien ya clasificó. Les puedes explicar lo que es la verdad, ya como ellos lo vean es su propia decisión”, agregó Hank, quien mostró su apoyo al club mexicano, pues se ganó su lugar con su título de CONCACAF en 2023.

La multipropiedad puede ser un problema y al menos Querétaro y ‘Xolos’ están cerca de independizarse.