El punto flaco del América que puede evitar el tetracampeonato

EFE

El brasileño André Jardine, entrenador del tricampeón América, dijo este miércoles que su equipo debe controlar la ansiedad para aspirar a conseguir el tetracampeonato.



"Debemos mantener el foco, no mirar los récords, eso no ayuda. Debemos estar con la misma hambre que tuvimos en la primera final que enfrentamos. Lo hecho ya está. No podemos permitir que el futuro nos traiga ansiedad si queremos alcanzar el tetracampeonato", afirmó el técnico.

Jardine habló un día antes que se juegue el partido de ida de la final del Clausura 2025 en la que este jueves las Águilas recibirán al Toluca, instancia en el que buscarán sacar una ventaja que les permita en el juego de vuelta del próximo domingo completar una hazaña histórica.



"Claro que queremos construir alguna ventaja para enfrentar el segundo juego. Estamos muy felices de estar tan cerca de un objetivo tan importante. Peleamos con Toluca y eso me da mucha alegría. Tengo confianza en completar el objetivo que nos fijamos", señaló el timonel.



América es el máximo ganador de ligas en el fútbol mexicano con 16 títulos, tres de ellos en las más recientes ediciones del certamen.



En este Clausura 2025 busca convertirse en el primer equipo en ganar cuatro títulos consecutivos desde que se instauraron los torneos cortos en 1996, algo que el español Álvaro Fidalgo confió en que lograrán si se mantienen mentalmente fuertes.



"El tema mental es crucial. Los dos equipos tenemos presiones diferentes. Ellos llevan muchos años sin ser campeón y quieren el título, nosotros queremos conseguir el tetracampeonato. El que sepa manejar mejor la ansiedad va a ser el que logre imponerse", subrayó Fidalgo.



Otro de los factores que será determinante para levantar el trofeo será el hambre de gloria, que según el capitán Henry Martín, las Águilas mantienen como si fueran a jugar su primera final.

"No perdemos el hambre de querer ir por más títulos, no nos conformamos con un tricampeonato. Estamos a dos juegos de hacer algo histórico. Sería muy lindo que algún día nuestros hijos vean el legado que dejamos acá", puntualizó Martín.



Ésta es la segunda vez en la historia que América y Toluca chocan en una final. En la primera, el equipo azul y crema se coronó en la temporada 1970-71.