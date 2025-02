El inolvidable momento en que Claudio Suárez eliminó al Cruz Azul

¿Crees que alguno entre Tigres y Cruz Azul llegará a la final de la Liga MX? Al estar en los primeros seis lugares del torneo y tener dos de las plantillas más completas del torneo, podría pensarse que cuando menos llegarán a las semifinales y a propósito de eso, vaya historia la de Claudio Suárez.

“El tuca me gritó ‘¡TÚ!’, me encarreré contra el ‘Conejo’ Pérez, que me conocía muy bien y anoté el penal”, recordó con emoción el panelista de FOX Deportes en el Estadio Olímpico Universitario.

El ‘Emperador’, una de las máximas leyendas del futbol mexicano, recordó un partido muy especial para él a propósito del duelo entre el equipo universitario y La Máquina, pues fue él justamente quien anotó el gol con el que Tigres ganó 1-0 el partido de vuelta por las semifinales del Apertura 2001 y se ganó su boleto al duelo definitivo, donde, lamentablemente para la causa ‘felina’, terminó cayendo por global de 3-1.

El exjugador recordó cómo fue que el entonces técnico Ricardo Ferretti le ordenó cobrar la pena máxima pese a que el equipo universitario de aquel entonces contaba con delanteros del calibre de Walter Gaitán. Suárez admitió que estaba muy nervioso, pero, fiel a su estilo, esperó el movimiento del arquero de Cruz Azul (en ese entonces Oscar Pérez) y anotó el gol de la clasificación a los 51 minutos.

Ya pasaron 23 años desde 8 de diciembre de 2001, pero al igual que en ese entonces, Tigres y Cruz Azul son dos de los mejores equipos de la época. El conjunto universitario es el máximo ganador de la década pasada y fue campeón en el Clausura 2023, mientras que el equipo ‘celeste’ fue finalista en el Clausura 202, impuso récord de puntos en el Apertura y parece que está listo para volver a la pelea en este 2025.

¿Quién llegará más lejos en este torneo? Para esta Jornada 7, Tigres tiene 13 puntos, por 11 de La Máquina.