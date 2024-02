El América se queja del calendario de la Liga MX

El vigente campeón del futbol mexicano se encuentra en caída libre, una incipiente crisis que llega en el peor momento del torneo para las Águilas del América.

El cuadro azulcrema sumó su segundo partido sin victoria en el certamen, resultado que le llevó a caer hasta la quinta posición de la tabla general.

Sin embargo, lo que más preocupa en el equipo, más allá de los puntos que se dejó ante Mazatlán en el último partido de local, es el bajo funcionamiento del equipo, mismo que está comenzando a pasarle factura.

Al interior del club no hay tanta preocupación. Entienden la decadencia como un proceso hasta cierto punto natural debido a la alta demanda física.

“Son cosas que pasan en el club y que la gente muchas veces no lo sabe y es algo que pesa porque hay bajas y con tantos partidos no hemos podido estar juntos porque hay lesiones, hay covid, hay resfriados, yo estuve así contra Estelí y si te toca jugar tienes que jugar y no es excusa, son 10 juegos en 30 días y es una locura pero hay que afrontarlo así y si hay que jugar cansados hay que hacerlo”, comentó Álvaro Fidalgo, intentando dar una explicación ante el mal momento del equipo.

El problema se acrecienta al mirar el calendario en el futuro inmediato para el cuadro de la capital mexicana. En su próximo partido se enfrentará a Cruz Azul, Atlas y Chivas, tres partidos de alta complejidad para el equipo de Jardine.