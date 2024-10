¡Duren! 'Chicharito' Hernández está listo para volver con Chivas

Llegó a nueve partidos fuera de circulación en el Apertura 2024, seis de ellos de manera consecutiva, pero parece que ‘Chicharito’ Hernández está listo para intentar ser ese jugador constante que pueda marcar la diferencia en Chivas.

¿Y s no? Bueno, él ya dijo que aunque no marque un solo gol más con el 'Rebaño', su trayectoria no cambiará, pero vaya que le gustaría ayudar al equipo a cerrar fuerte de cara a la Liguilla por el título.

La noticia de esta semana en el seno rojiblanco es que Javier Hernández ha vuelto a entrenar al parejo de sus compañeros, por lo que bien podría ver minutos en el partido de la Jornada 15 ante Pumas el sábado 2 de noviembre. De ser así, este duelo entre clubes grandes en la antepenúltima fecha del campeonato, marcará el primer partido del delantero de 36 años desde el 19 de septiembre.

'CHICHARITO' YA ENTRENA AL PAREJO✅



Javier Hernández trabajó junto al resto del equipo, en la práctica matutina de este martes, previo al juego contra Pumas🔴⚪️. pic.twitter.com/PbqqvMO6V1 — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) October 29, 2024

Para aquel duelo ante León, ‘Chicharito’ había regresado a la cancha tras dos meses de inactividad por lesión; sin embargo, en ese encuentro volvió a sufrir una afectación muscular. El club no dio pronóstico y comunicó que el tratamiento de Javier sería integral para prevenir más problemas, por lo que se esperaba mayor tiempo de inactividad. Sin embargo, esta vez demoró poco más de un mes.

Contando solo la Liga MX, Javier ya se ha perdido 18 partidos por diferentes molestias desde que llegó a Chivas (en medio de una lesión) a finales de enero, sin embargo, se espera que una vez resuelto el tema físico, el atacante pueda rendir de acuerdo a su contrato y a las altas expectativas que generó su fichaje. Al momento, el ex Manchester United y Real Madrid suma un gol y una asistencia en 10 meses.

‘Chicharito’ podría vivir su primer partido desde el abandono de Fernando Gago hace unas semanas.