Dani Alves 'lamenta' regresar al Camp Nou vestido de blanco

Cuando Dani Alves firmó con Pumas seguramente nunca pensó que jugaría otra vez en el Camp Nou, pero el destino lo devolverá a la cancha para volver a ver al club con el que lo ganó todo.

El ahora jugador de Universidad refrendó su amor por el Barcelona y admitió que es “especial” y “único” para él, pues su nuevo equipo jugará un partido de auténtico lujo ante uno de los grandes en la historia.

“Yo espero que ellos reaccionen como ellos se sientan, no estoy en sus cabezas ni en sus corazones. Lo que sí puedo decir es que será un momento especial, porque pisar el Camp Nou siempre lo es. Volver a Barcelona es muy único para mí, amo este club, a estos colores”, comentó el brasileño a la prensa.

La historia de Alves con el equipo catalán es de leyenda: 23 títulos (incluyendo tres Champions League) con la camiseta blaugrana, a lo largo de nueve temporadas dentro de la institución; sin embargo, a sus 39 espera continuar su carrera de éxitos con Pumas, club que apostó por el en este Apertura 2022.

Para hacer mucho más impensado su regreso al Camp Nou, el lateral recalcó que será rival del equipo culé utilizando los mismos colores del Real Madrid, aunque con la cabeza del Puma en el pecho.

“Yo les agradezco la confianza, la oportunidad que me están dando de formar parte de este equipo muy especial en México, poder construir una historia juntos será un gran desafío. La única pereza que me da es que vengo aquí de blanco y eso no me gusta, pero bueno, es de los Pumas”, dijo entre risas.

A Pumas le cambió la vida en cuestión de semanas: ahora tiene al jugador más exitoso de todos los tiempos en su plantilla y se alista para enfrentar a Barcelona el domingo en el torneo Joan Gamper.