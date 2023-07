Cruz Azul quiere un nueve mexicano y el 'Tepa' González es su mejor opción

Cruz Azul tiene claro que necesita un nuevo centro delantero y al parecer si tiene pasado Chivas, mejor.

Todo indica que La Máquina al fin dejará de insistir por Alan Pulido, un jugador que ni siquiera ve al equipo ‘celeste’ como su primera o segunda opción, sin embargo, aún buscan a un futbolista con identidad rojiblanca, nada menos que Jesús González, futbolista que brilló en el Tapatío.

El jugador de la Liga de Expansión podría dar el salto a Primera División con uno de los equipos más ‘grandes’ del futbol mexicano, el cual claramente está necesitado de delanteros, luego de quedarse en ceros en la primera fecha contra el Atlas y no tener nueves de categoría en su plantilla.

No es Chivas, es el Tapatío, gran Campeón de la Liga de Expansión

De acuerdo con el diario Récord, Cruz Azul quiere cerrar un sexto refuerzo de cara al Apertura 2023 que ya comenzó y busca negociar un año a préstamo con opción a compra por el ‘Tepa’ González, autor de 12 goles en la campaña 2022/23 con la filial del Guadalajara y uno más con el primer equipo.

Aunque pareciera tener muchos atacantes, La Máquina necesita un nueve y requiere que sea mexicano, pues ya no tiene cupo de extranjeros en su plantilla, pero como Pulido esperará a que termine su contrato con Kansas City para llegar a Chivas gratis y tanto el ‘Gacelo’ López (Toluca) como Roberto de la Rosa (Pachuca) no están a la venta, la opción del ‘Tepa’ no suena nada mal.