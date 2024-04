Cruz Azul prefiere no pensar en el liderato, aunque lo tenga tan cerca

La Máquina no se fía del Atlas a pesar de que sea el equipo decepción

Si Pumas le hace un favor al futbol mexicano y Cruz Azul aprovecha la oportunidad que le dio el calendario de enfrentar a uno de los peores equipos del torneo en la penúltima fecha, entonces llegará a la Jornada 17 con los mismos puntos que el primer lugar y con la oportunidad de cerrar en la cima.

La Máquina no ambiciona terminar como líder del certamen, pero vaya que le ilusiona la idea de conseguir ese tremendo logro en el primer torneo de Martín Anselmi, quien previo al duelo ante el alicaído Atlas aseguró que su club no se desgastará revisando lo que hagan otros y aceptará la posición que le toque una vez que gane sus últimos dos partidos de la fase regular, como se pretende.

“Tenemos que competir y ser nosotros más allá de la posición en la tabla y más allá de hacia dónde podamos aspirar. Sí entiendo que hay cosas que nosotros no controlamos y mucho menos controlamos lo que pasa en otros encuentros, así que quedan dos fechas para el final y nuestras aspiraciones son de ganar los dos partidos que quedan para terminar lo más alto posible sin especular con otros resultados.

Atlas es un equipo con un buen entrenador, que intenta jugar y que va a ser súper competitivo y como digo en el futbol cada vez es más complicado ganar, entonces no sé, para mí no tiene ninguna relevancia que el rival no esté en una posición que le permita llegar a la Fase Final. Siempre está el prestigio en juego”, analizó el técnico argentino, quien tiene a La Máquina en cuarto lugar con 29 puntos.

Cruz Azul tiene las mismas nueve victorias que el líder América, pero ha perdido muchos más partidos y tiene una diferencia de goles menor, por lo que no bastará con un solo partido para ser líder, sino sacar dos victorias en el cierre del torneo y esperar que las Águilas fallen contra Pumas y ante el Puebla.