¡Cruz Azul debe insistir! Luis Suárez admitió contactos con la Liga MX

Que no se diga que Cruz Azul no intentó fichar a Luis Suárez antes que el Inter Miami y el Gremio.

Al final, fue el propio jugador uruguayo quien eligió su opción favorita, tal como él lo explicó.

Previo al duelo por los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF ante Rayados, el delantero admitió que un club mexicano lo buscó en 2023, pero antes prefirió volver a Sudamérica y posteriormente, reunirse con Lionel Messi y Sergio Busquets en el equipo de Florida.

“Este año no me quiso ningún equipo mexicano, el año pasado sí, pero la ilusión de volver a juntarme con compañeros y venir a un club que el año pasado ganó su primer título, hacerlo crecer, ganar títulos, eso es lo que me dio ganas de venir, disfrutar un futbol que para mí era nuevo y lo estoy disfrutando, lo que falta es concretarlo con ganar cosas”, comentó el ‘Pistolero’ en palabras recogidas por Récord.

La Liga MX se perdió de un excelente jugador y él se perdió de una carrera prometedora, pues más allá de que el futbol mexicano hubiera enloquecido por tener a un jugador de su calibre en sus estadios y que la enorme afición de Cruz Azul le habría dado un cariño desmedido, con sus números en esta temporada 2024 también le alcanzaría para ser uno de los mejores jugadores en su posición dentro del balompié 'azteca'.

Y es que, de acuerdo con la plataforma Comparisonator, los registros de Luis Suárez lo tendrían co,o el mejor delantero de la Liga MX, solo por debajo de Uriel Antuna (quien habría sido su compañero en La Máquina) y de Juan Brunetta, pero estaría encima de figuras como Julián Quiñones o Nicolás Ibáñez.

Suárez tiene 37 años, pero aún podría llegar al futbol mexicano. Después de todo, solo firmó por 2024 con el Inter Mami, así que, si Cruz Azul está interesado, podría darse la oportunidad con el exjugador del Barcelona.