Con un descomunal Lucas Ocampos, Rayados escala hasta lo alto de la tabla general

Héctor Cantú

Rayados de Monterrey se convirtió en el nuevo subcampeón del torneo Clausura 2025 del futbol mexicano luego de venir de atrás para vencer a Mazatlán FC.

El equipo regio tuvo que recomponerse en el camino para equiparar fuerzas y poder reponerse del gol tempranero conseguido por José Juaquín Esquivel con un disparo potente que se anidó en el ángulo del arco defendido por Santiago Mele.

Pero el gusto le duró muy poco a los del Pacífico, pues Víctor Guzmán apareció dos minutos después para lograr el empate virtual en el encuentro.

Con la paridad en el marcador, Monterrey logró emparejar las incidencias dentro del terreno de juego y así destrabó un partido que se había complicado en un inicio.

Y si alguien tenía que ser el comandante el equipo regiomontano, ese era Lucas Ocampo quien ha demostrado que está cerca de encontrar su mejor versión.

El argentino apareció en dos ocasiones en el primer tiempo para marcar el segundo y tercer tanto del encuentro.

Cuando parecía que Monterrey se quedarían sin sobresaltos, apareció Omar Moreno a ocho minutos del final para acercar al equipo morado que de visitante vistió de rojo para mantener vivas las esperanzas del empate.

Con los tres puntos, Monterrey igualó en puntos al líder del torneo, Pachuca, que perdió en su respectivo partido ante Xolos de Tijuana.